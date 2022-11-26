Сегодня Россия снова проводит умышленный геноцид украинцев так же, как и во время Голодомора 1932 – 1933 годов и двух искусственных массовых голодов 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов. Эти трагические события повторяются, поэтому нам очень важно чтить память жертв сталинского режима. Геноцидные практики, которые россияне снова применяют против украинцев, имеют только одну цель – уничтожить украинскую нацию, пишет 24 канал.

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История Голодомора 1932 – 1933 годов

По разным оценкам количество жертв Голодомора 1932 – 1933 годов колеблется от 3 до 7 миллионов человек. Точных цифр нет из-за того, что Советский Союз пытался скрыть правду о геноциде украинцев. Также страшные обстоятельства преступления против украинцев делают невозможным подсчет точного количества смертей невинных людей, вызванных голодом.

Голодомор проходил по всей территории советской Украины, а также на Поволжье и Кубани, где в то время проживали украинцы. Согласно демографическим данным, больше всего украинцев погибло на территории современных Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Одесской и Винницкой областей.

История Дня памяти жертв голодоморов / Фото "Музей Голодомора"

В 1932 году Советский Союз установил для Украины нереальный к выполнению план по заготовке хлеба. Тогда речь шла не только о насильственном изъятии всех запасов зерна и пшеницы, но и другого продовольствия, одежды и имущества. Все это забирали как штраф за невыполнение приказов. Также проходила массовая блокада сел и целых районов.

Должников записывали в так называемые "черные доски". Фактически для людей это означало только одно – смертный приговор. Поскольку в эти населенные пункты не завозили товаров, все имущество конфисковали, а их жителям запрещалось покидать пределы поселка.

В августе 1932 года появился "Закон о 5 колосках". Из-за того, что селяне, у которых все забрали и им нечего было есть, разворовывали кооперативное и колхозное имущество. За нарушение закона людей расстреливали, виноватым был каждый, кто взял в руки хотя бы несколько колосьев пшеницы из колхозного поля.

90-я годовщина Голодомора 1932 – 1933 годов / Фото из открытых источников

1933 год поставил украинскую нацию на грань выживания. Голод не был следствием засухи, неурожая или стихийного бедствия, он стал результатом целенаправленной политики тоталитарного коммунистического режима. Коммунисты создали такие условия для украинцев, что они были несовместимы с жизнью. Из-за того, что СССР видел большую угрозу в антикоммунистических настроениях сознательных украинцев и в большом сопротивлении тоталитарной политике, Сталин решил избавиться от массовых протестов с помощью искусственного голода и таким образом смирить украинцев.

Руководство СССР умалчивало и скрывало факт тотального голода и массовых смертей украинцев. Не было даже никакого официального упоминания об этой трагедии. Коммунистические власти сознательно дезориентировали мировую общественность, а Сталин отрицал голод в Украине и отказывался от какой-либо помощи от мировых неправительственных организаций и зарубежных украинских сообществ.

Чествование памяти жертв голодоморов

После обретения своей независимости Украина прошла большой и долгий путь восстановления национальной памяти о Голодоморе геноциде украинского народа. В сентябре 1993 года в Украине впервые на государственном уровне почтили жертв Голодоморов.

В 1998 году указом президента Украины был установлен День памяти жертв голодоморов. В 2003 году Верховная Рада признала Голодомор актом геноцида, а 28 ноября 2006 года парламент принял Закон "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине", согласно которому был признан Голодомор геноцидом украинского народа. На официальном уровне более 16 стран мира также признали "Голодомор 1932 – 1933 годов" как период истребления украинской нации.

День памяти жертв голодоморов / Фото "Украинский институт национальной памяти"

Украинский институт национальной памяти опубликовал информационные материалы относительно нынешних мероприятий, ведь 26 ноября 2022 года 90-я годовщина Голодомора 1932 – 1933 годов. Информационная кампания проходит под лозунгом "Помним. Объединяемся. Победим".

Важно. Сайт 24 канала создал проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. На сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, говорили их родные. Все статьи проекта – читайте по ссылке. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Каждый год, чествуя память погибших от Голодомора, украинцы зажигают свечи возле мемориалов и в своих домах. Эти огоньки символизируют проявление скорби о погибших, веру в победу Украины и готовность приложить усилия, чтобы такой геноцид никогда нигде не повторился.