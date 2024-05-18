День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: как происходила депортация с полуострова

Ежегодно 18 мая украинцы отмечают важную дату – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Его учредила Верховная Рада Украины 12 ноября 2015 года.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года. Ее проводили войска НКВД, согласно постановлению, которое подписал Иосиф Сталин. Людей обвиняли в дезертирстве и коллаборационизме, пишет LifeStyle 24.

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День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Принудительное выселение крымских татар началось посреди ночи – в 3 часа. Тогда депортацией занимались 32 тысячи сотрудников НКВД. В основном под геноцид попали дети, женщины и люди старшего возраста, ведь мужчины были на войне. Людям давали мало времени на сборы – буквально до получаса.

Вывозили их с железнодорожных станций Симферополя, Бахчисарая и Джанкоя в Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Депортированные ехали около трех недель, поэтому кто-то не выдерживал такой долгой дороги. Люди умирали от голода или от болезней. Кого-то отсылали на принудительные работы в ГУЛАГ, в Московский угольный трест и в лагеря фронтового резерва.

Депортация крымскотатарского народа / Фото УИНП, Историческая правда

Депортация крымских татар / Фото ZMINA

Депортация крымских татар / Фото Wikimedia, Заборона

За три дня принудительно вывезли 190 тысяч крымских татар. Кроме них, депортировали и другие народы: турок, болгар, армян и ромов. Жителей сел Арабатской Стрелки утопили в море, поскольку о них поздно вспомнили.

В местах, куда сослали крымских татар, были ужасные условия. Народ просто умирал от усталости, голода и болезней, а Крым остался без людей. На родной полуостров удалось вернуться только в 1989 году.

В 2014 году Россия аннексировала Крым. Крымскотатарский народ снова лишили свободы и прав. Полуостров до сих пор находится под российской оккупацией, однако все мы помним, что Крым – это Украина.