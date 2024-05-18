Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года. Ее проводили войска НКВД, согласно постановлению, которое подписал Иосиф Сталин. Людей обвиняли в дезертирстве и коллаборационизме, пишет LifeStyle 24.

Кстати Какой праздник 18 мая: почему сегодня не стоит начинать новое дело

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Принудительное выселение крымских татар началось посреди ночи – в 3 часа. Тогда депортацией занимались 32 тысячи сотрудников НКВД. В основном под геноцид попали дети, женщины и люди старшего возраста, ведь мужчины были на войне. Людям давали мало времени на сборы – буквально до получаса.

Вывозили их с железнодорожных станций Симферополя, Бахчисарая и Джанкоя в Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Депортированные ехали около трех недель, поэтому кто-то не выдерживал такой долгой дороги. Люди умирали от голода или от болезней. Кого-то отсылали на принудительные работы в ГУЛАГ, в Московский угольный трест и в лагеря фронтового резерва.

Депортация крымскотатарского народа / Фото УИНП, Историческая правда

Депортация крымских татар / Фото ZMINA

Депортация крымских татар / Фото Wikimedia, Заборона

За три дня принудительно вывезли 190 тысяч крымских татар. Кроме них, депортировали и другие народы: турок, болгар, армян и ромов. Жителей сел Арабатской Стрелки утопили в море, поскольку о них поздно вспомнили.

В местах, куда сослали крымских татар, были ужасные условия. Народ просто умирал от усталости, голода и болезней, а Крым остался без людей. На родной полуостров удалось вернуться только в 1989 году.

В 2014 году Россия аннексировала Крым. Крымскотатарский народ снова лишили свободы и прав. Полуостров до сих пор находится под российской оккупацией, однако все мы помним, что Крым – это Украина.