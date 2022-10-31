День памяти апостола Луки: кем был евангелист и значение праздника

31 октября вспоминают жизнь евангелиста Луки. Он в своей книге подробно описал исторические события, связанные с жизнью Иисуса Христа. Также именно в ней можно найти притчи, ставшие основой сюжетов множества мировых литературных произведений, таких как история при мытаре и фарисее, о блудном сыне и о талантах.

Евангелист Лука стал "первым историком христианской веры" , который пытался как можно точнее по хронологии описать события из жизни Иисуса Христа и его апостолов после Вознесения. Он входил в число так называемого "второго круга" апостолов, которых Иисус отнял накануне своих страданий, чтобы они распространяли христианство по всему миру, отмечает 24 канал.

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Кем был евангелист Лука

Лука родился в Антиохии в семье язычников. Он интересовался медициной, живописью и путешествовал по миру, чтобы понять как устроенную вселенную. На отлично знал греческий, древнееврейский и арамейские языки.

Считается, что он не был знаком лично с Иисусом, а услышал о нем от Павла, которого лечил в древнегреческом городе Фива. Проповедь апостола так сильно повлияла на Луку, что он решил отказаться от своих поместий и пойти вместе с ним, чтобы рассказывать людям о Спасителе. Лука был верным спутником Павла: вместе с ним он прошел многие сотни километров по Малой Азии.

Евангелист имел не только дар писательства, но и искренне любил Бога. Свое известное Евангелие он написал в Риме под руководством Павла. Лука внимательно записывал все слова апостола и старался сохранить их точность и максимальную историчность. Книга "Деяния святых апостолов" тоже принадлежит его перу и рассказывает о труде и подвигах апостолов после Вознесения Иисуса Христа.

Значение праздника Дня памяти апостола Луки / Фото из открытых источников

После мученической смерти Павла, Лука отправился самостоятельно проповедовать в Ахайю, Египет, Фиваиду и Ливию. А в городе Фивы закончил свой земной путь мученической смертью.

Важно отметить, что евангелист был одним из первых иконописцев, поскольку, согласно преданию, он нарисовал образ Богородицы, которая на руках держит Иисуса и икону апостолов Павла и Петра. До сегодняшнего дня не сохранились эти рисунки, но написание иконы сочетают именно с именем Луки. Интересно, что евангелиста считают не только покровителем иконописцев, но и покровителем врачей и историков .

Как отмечать День памяти апостола Луки

По традиции верующие идут на вечернее служение, которое начинается 30 октября и продолжается на утреннем служении 31 октября.

Церковь советует в этот день не ссориться и пребывать в молитве и чтении Евангелия, а также воздерживаться от острой пищи.

Наши предки заметили, если в этот день снег, то зима будет хорошей. Если лук имеет много шелухи, то зима будет яростной, а если немного, то зима будет мягкой.