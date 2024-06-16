Спасибо за все, самый лучший: трогательные открытки и красивые картинки-поздравления с Днем отца

В этом году 16 июня люди празднуют День отца. Его отмечают не только в Украине, но в США, Канаде, Франции, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании. Часто, кстати, этот праздник связывают с Вознесением Господним, ведь даты рядом.

В нашей стране День отца официально ввели 8 мая 2019 года. Такую инициативу выдвинула МОО "Международный Центр Отцовства" еще в 2006 году. Введение события поддержало не только население, но и средства массовой информации. Интересно, что сначала украинцы отмечали праздник в сентябре.

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Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех пап с праздником. Пусть дети говорят вам о своей любви чаще и радуют отличными успехами. Не забывайте уделять больше внимания и им, ведь на это не всегда есть время из-за работы и других дел.

День отца 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Днем отца / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем отца / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем отца / Фото "Ого"

Поздравления с Днем отца / Фото "Ого"

Поздравления с Днем отца / Фото vitai.com.ua

Поздравления с Днем отца / Фото vitai.com.ua

Поздравления с Днем отца / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Днем отца / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Днем отца / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем отца / Фото "Люкс ФМ"

Дорогие читатели, выбирайте из нашей подборки поздравление, которое уже сегодня отправите своему отцу. Проведите этот прекрасный день в семейном кругу!