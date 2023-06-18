Папочки, поздравляем вас: самые теплые слова благодарности в прозе и стихах ко Дню отца
День отца – это праздник очень важного в жизни каждого человека. Ведь наши папы оставляют значительный след в жизни – воспитывают, опекают, помогают. Читайте поздравления с Днем отца в прозе и стихах.
День батька щороку відзначають у третю неділю червня – 18 червня. Свято на державному рівні було запроваджено у 2019 році. З цього часу ми маємо ще один привід сказати нашим батькам приємні та важливі слова любові та подяки. 24 Канал зібрав гарні привітання у прозі та віршах.
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Вітання з Днем батька у прозі
Милий тату, у це чудове свято – День батька – і будь-якого іншого дня я тобі щиро бажаю радості серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти – мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поряд. Люблю тебе!
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Проходят годы, но ты, дорогой папа, остаешься по-прежнему таким же молодым, любящим и добрым! Для нас ты всегда будешь самым лучшим в мире. Спасибо тебе за все душевное тепло, которое ты даровал нам долгие годы! Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия и помни – мы, твои дети, всегда с тобой рядом!
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Отец, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и была радостной каждый миг!
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Наш ласковый и милый папа, мы поздравляем тебя с твоим праздником! С днем отца! Ты смог вырастить нас достойными людьми, всегда поддерживал и давал ценные советы. А самое главное, делал это с любовью и искренностью. В ответ мы дарим тебе нашу нежность, доверие и уважение! Ты достоин лучших пожеланий. Мы любим тебя и ценим!
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Папа дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю мою жизнь. Быть твоей дочерью – настоящее счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и крепкого здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. Выполни все свои честолюбивые планы. А главное – будь доволен собой!
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Хочу по всему сердцу пожелать любимому папе успехов во всех делах и начинаниях, более ярких, положительных эмоций в жизни, бесконечной молодости, мужества, терпения и сил. Пусть энергия тебя переполняет, а жизнерадостность и оптимизм помогают во всем. Счастья и благополучия, с Днем отца!
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Желаю тебе от всего сердца никогда в жизни не разочаровываться в своих детях. Ты всегда будешь моим примером для подражания! Мы любим тебя! Спасибо, что ты рядом!
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Дорогой папа, спасибо тебе за тепло, заботу и любовь, которые ты проявляешь каждый день. Искренне надеюсь, что ты чувствуешь, насколько ты дорог мне. Ты же – лучший папа в мире! И я от всего сердца желаю тебе оставаться таким всегда!
Поздравления с Днем отца в стихах
Наш славный и родной, лучший в мире,
С тобой нам всегда уютно и светло.
Ты хороший хозяин и отец отличный,
Даришь заботу и море любви.
Спасибо за ласку, за руки умелые,
Что умеешь поддержать словом и делом,
Что в родном доме надежно и искренне,
Живи нам на радость в счастье и мире,
Пусть Бог милосерден с высокого неба
Дарит все, чего тебе нужно,
А Матерь Божия – царица праздника –
Дарит счастливые и долгие лета.
***
Золотые у Вас, тату, руки,
Все вы умеете делать,
и деток научит науки,
И гвоздь в стену забить.
Будьте нам всегда здоровы,
и веселые, и приветливые,
Злые не будьте, только суровы,
И в жизни только радуйтесь.
***
Да будет у вас все в порядке,
Добра вам, счастья и изобилия.
Чтобы горе и печаль ваш дом обходили,
Чтобы солнышко ясное вам всегда сеяло.
Веселья череду, здоровье крепкого
От всего сердца желаем всего.
Пусть надежных людей вам жизнь посылает,
А в сердце вовек добро не угасает.
Пусть радость улыбается в вашем доме,
И счета не будет счастливым годам,
Еще раз здоровье, удачи во всем
Мы желаем искренне, родимый, вам!
***
Папа родной, дорогой наш дедушка,
Вы у нас есть – и милый нам этот мир.
Пусть вам печаль не придет в голову,
Вы живите к радости нам сто лет.
Пусть никогда не болят Вам руки,
Старость пусть обходят постоянно,
Только радость пусть приносят внуки,
И все люди уважают Вас!
***
Наш славный и родной, лучший в мире,
С тобой нам всегда уютно и светло.
Ты хороший хозяин и отец отличный,
Даришь заботу и море любви.
Спасибо за ласку, за руки умелые,
Что умеешь поддержать словом и делом,
Что в родном доме надежно и искренне,
Живи нам на радость в счастье и мире,
Пусть Бог милосерден с высокого неба
Дарит все, чего тебе нужно,
А Матерь Божия – царица праздника –
Дарит счастливые и долгие лета.
***
Мира, согласия, здоровья,
Я желаю, отец мой.
Праздник этот пусть дарит
Осуществление прекрасных мечтаний.
Все пусть тебе удается,
Первым будь, побеждай,
Чтобы не случилось, папаша,
Рук своих не опускай.
***
Рідний тату, шлю свої привітання
Цього єдиного унікального дня!
Бажаю удачі та любові,
Щастя та радості, достатку та натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Твій день зробить кольоровим.
Мир і згоду в житті своєму знаходиш!
***
У день святковий цей, тату,
Я вітаю від душі.
Нехай від щастя тобі доля
подарує всі ключі.
Нехай буде міцним здоров'я,
Успіх нехай прийде в житті.
Щодня тобі нехай радість
, І натхнення тільки несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку та добро.
Твій погляд завжди дарує
Мені вірю і тепло!