Папочки, поздравляем вас: самые теплые слова благодарности в прозе и стихах ко Дню отца

День отца – это праздник очень важного в жизни каждого человека. Ведь наши папы оставляют значительный след в жизни – воспитывают, опекают, помогают. Читайте поздравления с Днем отца в прозе и стихах.

День батька щороку відзначають у третю неділю червня – 18 червня. Свято на державному рівні було запроваджено у 2019 році. З цього часу ми маємо ще один привід сказати нашим батькам приємні та важливі слова любові та подяки. 24 Канал зібрав гарні привітання у прозі та віршах.

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Вітання з Днем батька у прозі

Милий тату, у це чудове свято – День батька – і будь-якого іншого дня я тобі щиро бажаю радості серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти – мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поряд. Люблю тебе!

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Проходят годы, но ты, дорогой папа, остаешься по-прежнему таким же молодым, любящим и добрым! Для нас ты всегда будешь самым лучшим в мире. Спасибо тебе за все душевное тепло, которое ты даровал нам долгие годы! Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия и помни – мы, твои дети, всегда с тобой рядом!

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Отец, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и была радостной каждый миг!

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Наш ласковый и милый папа, мы поздравляем тебя с твоим праздником! С днем отца! Ты смог вырастить нас достойными людьми, всегда поддерживал и давал ценные советы. А самое главное, делал это с любовью и искренностью. В ответ мы дарим тебе нашу нежность, доверие и уважение! Ты достоин лучших пожеланий. Мы любим тебя и ценим!

***

Папа дорогого поздравляю с Днем отца! Спасибо тебе за мое хорошее воспитание и атмосферу любви, в которой я воспитывалась всю мою жизнь. Быть твоей дочерью – настоящее счастье! Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, серьезных целей, как можно больше радостных мгновений и крепкого здоровья, которое будет с тобой всю жизнь. Выполни все свои честолюбивые планы. А главное – будь доволен собой!

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Хочу по всему сердцу пожелать любимому папе успехов во всех делах и начинаниях, более ярких, положительных эмоций в жизни, бесконечной молодости, мужества, терпения и сил. Пусть энергия тебя переполняет, а жизнерадостность и оптимизм помогают во всем. Счастья и благополучия, с Днем отца!

***

Желаю тебе от всего сердца никогда в жизни не разочаровываться в своих детях. Ты всегда будешь моим примером для подражания! Мы любим тебя! Спасибо, что ты рядом!

***

Дорогой папа, спасибо тебе за тепло, заботу и любовь, которые ты проявляешь каждый день. Искренне надеюсь, что ты чувствуешь, насколько ты дорог мне. Ты же – лучший папа в мире! И я от всего сердца желаю тебе оставаться таким всегда!

Поздравления с Днем отца в стихах

Наш славный и родной, лучший в мире,

С тобой нам всегда уютно и светло.

Ты хороший хозяин и отец отличный,

Даришь заботу и море любви.

Спасибо за ласку, за руки умелые,

Что умеешь поддержать словом и делом,

Что в родном доме надежно и искренне,

Живи нам на радость в счастье и мире,

Пусть Бог милосерден с высокого неба

Дарит все, чего тебе нужно,

А Матерь Божия – царица праздника –

Дарит счастливые и долгие лета.

***

Золотые у Вас, тату, руки,

Все вы умеете делать,

и деток научит науки,

И гвоздь в стену забить.

Будьте нам всегда здоровы,

и веселые, и приветливые,

Злые не будьте, только суровы,

И в жизни только радуйтесь.

***

Да будет у вас все в порядке,

Добра вам, счастья и изобилия.

Чтобы горе и печаль ваш дом обходили,

Чтобы солнышко ясное вам всегда сеяло.

Веселья череду, здоровье крепкого

От всего сердца желаем всего.

Пусть надежных людей вам жизнь посылает,

А в сердце вовек добро не угасает.

Пусть радость улыбается в вашем доме,

И счета не будет счастливым годам,

Еще раз здоровье, удачи во всем

Мы желаем искренне, родимый, вам!

***

Папа родной, дорогой наш дедушка,

Вы у нас есть – и милый нам этот мир.

Пусть вам печаль не придет в голову,

Вы живите к радости нам сто лет.

Пусть никогда не болят Вам руки,

Старость пусть обходят постоянно,

Только радость пусть приносят внуки,

И все люди уважают Вас!

***

Наш славный и родной, лучший в мире,

С тобой нам всегда уютно и светло.

Ты хороший хозяин и отец отличный,

Даришь заботу и море любви.

Спасибо за ласку, за руки умелые,

Что умеешь поддержать словом и делом,

Что в родном доме надежно и искренне,

Живи нам на радость в счастье и мире,

Пусть Бог милосерден с высокого неба

Дарит все, чего тебе нужно,

А Матерь Божия – царица праздника –

Дарит счастливые и долгие лета.

***

Мира, согласия, здоровья,

Я желаю, отец мой.

Праздник этот пусть дарит

Осуществление прекрасных мечтаний.

Все пусть тебе удается,

Первым будь, побеждай,

Чтобы не случилось, папаша,

Рук своих не опускай.

***

Рідний тату, шлю свої привітання

Цього єдиного унікального дня!

Бажаю удачі та любові,

Щастя та радості, достатку та натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Твій день зробить кольоровим.

Мир і згоду в житті своєму знаходиш!

***

У день святковий цей, тату,

Я вітаю від душі.

Нехай від щастя тобі доля

подарує всі ключі.

Нехай буде міцним здоров'я,

Успіх нехай прийде в житті.

Щодня тобі нехай радість

, І натхнення тільки несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку та добро.

Твій погляд завжди дарує

Мені вірю і тепло!