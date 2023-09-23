Не затевайте новых дел: все запреты и поверья на День осеннего равноденствия
23 сентября 2023, 09:00Читати новину українською
23 сентября наступает осеннее равноденствие и начинается настоящая осень. В этот день Солнце переходит экватор из Северного полушария в Южное. С сегодняшнего дня ночи становятся длиннее, а дни – короче.
В этом году День осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября. Это означает, что день будет длиться столько времени, сколько ночь. 24 Канал расскажет, что нельзя делать в этот день и к каким приметам прислушивались предки.
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Запреты на День осеннего равноденствия
Издавна у многих народов День осеннего равноденствия считался особенным и мистическим. Чтобы осень началась хорошо, предки соблюдали определенные правила и запреты.
- Считалось, что до заката нужно собрать всех родных за гостеприимным столом. Надо отпустить несогласия и обиды и поблагодарить за хорошие моменты.
- В этот день нельзя ругаться и оскорблять близких.
- День осеннего равноденствия считался неблагоприятным для начала новых дел. Например, нельзя затевать ремонт или переезжать в другую квартиру.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Также лучше не делать больших покупок.
Приметы и поверья на осеннее равноденствие
- Если сегодня падает дождь или идет гроза – осень будет теплой.
- Многие желуди обещают снежное Рождество.
- День осеннего равноденствия теплый и сухой – значит, и зима будет мягкой.
- Сегодня уже улетают журавли – они обещают суровую зиму.
- Западный ветер – к дождю, а восточный – к сухой, но пасмурной погоде.