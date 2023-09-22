В эти сутки и день, и ночь будут длиться по 12 часов. С этого дня в северном полушарии, где находится наша страна, начинается астрономическая осень. Дни становятся все короче и холоднее. А что нельзя делать в День осеннего равноденствия – подскажет 24 Канал.

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День осеннего равноденствия: что делали в древности

Наши предки в День осеннего равноденствия отмечали начало Нового года. Это было для них событием, потому что в древности люди жили в соответствии с природными явлениями. Равноденствие было настоящим праздником: люди танцевали, пели и угощались разными блюдами.

В этот день вокруг была мощная энергетика, которая давала силы всему живому. Люди пытались взять из этого пользу.

Утром предки обычно очищали свое тело, потому что верили, что в этот день можно очиститься от всего плохого и защитить себя от неурядиц.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

Считается, что в День осеннего равноденствия не стоит начинать что-нибудь новое. То есть капитальный ремонт или переезд в другой город следует отложить на другое время.