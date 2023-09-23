В этом году День осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября. Это означает, что день будет длиться столько времени, сколько ночь. 24 Канал расскажет, что нельзя делать в этот день и к каким приметам прислушивались предки.

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Запреты на День осеннего равноденствия

Издавна у многих народов День осеннего равноденствия считался особенным и мистическим. Чтобы осень началась хорошо, предки соблюдали определенные правила и запреты.

Считалось, что до заката нужно собрать всех родных за гостеприимным столом. Надо отпустить несогласия и обиды и поблагодарить за хорошие моменты.

В этот день нельзя ругаться и оскорблять близких.

День осеннего равноденствия считался неблагоприятным для начала новых дел. Например, нельзя затевать ремонт или переезжать в другую квартиру.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Также лучше не делать больших покупок.

Приметы и поверья на осеннее равноденствие