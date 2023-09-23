С Днем осеннего равноденствия: поздравительные картинки, которые вам понравятся

В этом году День осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября. В эти сутки и ночь, и день продлятся по 12 часов.

Наша страна находится в северном полушарии, поэтому от осеннего равноденствия у нас начинается календарная зима. Теперь дни будут становиться короче, а ночи – длиннее. Красивые картинки-поздравления ко Дню осеннего равноденствия собрал 24 Канал.

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Картинки-поздравления с Днем осеннего равноденствия



С Днем осеннего равноденствия / Фото "Факты"



С Днем осеннего равноденствия / Фото "Телеграф"



С Днем осеннего равноденствия / Фото "Главред"



С Днем осеннего равноденствия / Фото Canva



С Днем осеннего равноденствия / Фото Canva



День осеннего равноденствия / Фото Canva



День осеннего равноденствия / Фото Canva



День осеннего равноденствия / Фото Canva



С Днем осеннего равноденствия / Фото Белополье. City



День осеннего равноденствия / Фото Canva