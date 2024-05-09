День весеннего Николая Чудотворца: самые светлые поздравления с праздником в картинках

9 мая по новому церковному календарю почитается память Николая Чудотворца. Ранее праздник отмечался 22 мая. Именно в этот день, в 1087 году, его мощи перенесли из Мир Ликийских в город Бары.

По традиции, сегодня люди идут в церковь и молятся святому, чтобы он помог выздороветь от заболеваний. Кроме того, верующие просят мира, здоровья и легких родов. Когда-то наши предки в этот день окропляли лошадей святой водой, когда шли их пасти, и работали в поле.

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По случаю праздника LifeStyle 24 подготовил подборку поздравлений в картинках. Не забудьте поздравить родных в такой светлый день.

День Николая Чудотворца: картинки-поздравления

День Николая Чудотворца / Фото Telegraf

День Николая Чудотворца / Фото Telegraf

День Николая Чудотворца / Фото "Апостроф"

День Николая Чудотворца / Фото Joy Pup

День Николая Чудотворца / Фото с ютуба

День Николая Чудотворца / Фото Joy Pup

День Николая Чудотворца / Фото forumsmile.com.ua

День Николая Чудотворца / Фото forumsmile.com.ua

День Николая Чудотворца / Фото УНИАН

День Николая Чудотворца / Фото с ютуба

Выбирайте лучшую картинку из тех, что мы предложили. Отправьте поздравления близким людям, чтобы порадовать их с самого утра.