Оригинальные поздравления в картинках с Днем Национальной гвардии Украины
Сегодня, 26 марта, отмечается День Национальной гвардии Украины. 18 марта 2015 года президент Украины Петр Алексеевич Порошенко подписал указ о введении этого праздника.
В 1996 году президент Украины Леонид Кучма установил День внутренних войск МВД Украины, который соответственно отменили в 2015 году. В течение десяти лет военнослужащие Национальной гвардии также мужественно защищают Украину от российских оккупантов.
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По случаю важного праздника LifeStyle24 собрал подборку картинок-поздравлений. Спасибо всем причастным за невероятную выдержку, силу и патриотизм. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, скорее возвращайтесь домой.