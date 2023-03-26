День Национальной гвардии Украины 2023: красивые картинки-поздравления с праздником

Ровно 9 лет назад – 26 марта 2014 – была создана Национальная гвардия Украины. Это произошло в ответ на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму. В настоящее время военнослужащие защищают территорию Украины в полномасштабной войне, которую Россия начала в 2022 году.

Нацгвардия – новое военное формирование с правоохранительными функциями. Потом к Нацгвардии присоединился ряд добровольческих батальонов, защищавших Украину на Донбассе, а теперь борющихся с врагами и в других регионах, отмечает 24 Канал.

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Особенность НГУ состоит в том, что она является одновременно войском и полицией. Бойцы Нацгвардии выполняют как боевые задания по защите государства, так и следят за правопорядком внутри Украины.

В состав Нацгвардии вошли в частности "Донбасс" и "Азов" – добровольческие батальоны, принимавшие сверхактивное участие в защите Украины с начала российской агрессии в 2014 году, проявили чрезвычайное мужество после полномасштабного вторжения российской армии на территорию нашей страны.

Теперь ежегодно 26 марта отмечаем День Национальной гвардии Украины. В этот особый день поздравим всех нацгвардейцев и поблагодарим их за службу, преданность, защиту. Они ведь одни из тех, кто борется за мирное будущее Украины.

Картинки-поздравления с Днем Нацгвардии Украины 2023



День Национальной гвардии Украины 2023 года / Фото klike.net

День Национальной гвардии Украины 2023: картинки-поздравления / Фото klike.net