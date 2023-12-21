Мученица Юлиания появилась на свет в Никомедии (Малая Азия). Ее отец Африкан был богатым язычником. Сама девушка не верила в идолов язычников и была христианкой. В девятилетнем возрасте ее обручили. Что с ней произошло, а также какие приметы существуют в этот день – расскажет 24 Канал.

Актуально Уже не 19 января: когда украинцы будут отмечать Крещение в 2024 году

Юлиания становилась старше и нужно было выходить замуж. Однако девушка сказала, что не будет этого делать. Отец настаивал, чтобы дочь изменила свое решение, но она была против. Он за это стал ее избивать.

Не добившись желаемого, Африкан приказал главе города судить дочь. Чиновника звали Елевсий и именно за него должна была выйти замуж Юлиания. Девушка противилась, а Елевсий долго пытался убедить ее. Он даже пообещал, что не будет заставлять ее изменять веру. Святая не согласилась и подверглась пыткам.

Юлианию долго мучили, но всякий раз Господь исцелял ее за жертвенность. После этого Елевсий приказал убить ее. Мученица согласилась и таким образом прославила Бога.

21 декабря День ангела отмечают Анфиса, Кирилл.

Приметы на 21 декабря

Наши предки в этот день следили за облаками. Если нет мороза и тихо, то стоит ждать мягкую зиму .

. Чириканье синиц с самого утра свидетельствует о морозе ночью.

Началась вьюга 21 декабря, то летом ждите много осадков.

21 декабря, то летом ждите много осадков. Гром в этот день означает, что будет сильный ветер.

Снегопад 21 декабря есть предвестником дождливого лета.

Что нельзя делать 21 декабря

21 декабря запрещено есть блюда из мяса, яиц и молока, ведь все еще продолжается пост .

. В этот день особенно важно убрать помещение, потому что грязь и засоренность будут привлекать невзгоды .

. 21 декабря нужно завершить все начатые дела. Оставлять на потом – не стоит.

Нельзя жалеть денег, особенно на благие цели. Потому что это создаст вам проблемы в будущем с финансами.

День в Украине и мире