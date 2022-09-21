День мира 2022: история и значение праздника

21 сентября по всему миру отмечают День мира. Для кого мирная жизнь — это обыденность, а для украинцев — это мечта. Из-за полномасштабного вторжения России в Украину мы каждый день вынуждены бороться за право жить под мирным небом. Мир действительно имеет очень важное значение и наш народ по-особому это чувствует сейчас,

Символом Международного дня мира есть белый голубь с оливкой ветвью, который после Второй мировой войны начали называть "голубем мира". Впервые этот символ представили в 1949 году на Всемирном конгрессе сторонников мира, который проходил в Париже, отмечает 24 канал.

Читайте также С Днем ангела Марии: поздравительные открытки с именинами

День мира: история праздника

Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с целью укрепления мира во всем мире, прекращения огня, отказа от насилия и повышения осведомленности о мире среди населения всего мира. Первоначально День мира праздновали в третий вторник сентября, но позже была утверждена дата – 21 сентября.

Генеральная Ассамблея призывает все народы и государства сложить оружие и соблюдать перемирие в течение 24 часов. По традиции День мира начинается с удара в Колокол Мира, который находится в западной части сада перед зданием Секретариата.

Международный день мира 2022 / Фото "Credo"

Мир – это не только просто складывание оружия, а гораздо больше. Мир – это мир, в котором никто не умирает из-за чьего-то стремления захватить больше территорий и покорить себе больше народов. Мир – это когда земля не содрогается от бомб и ракет. Мир – это жить в мире, в котором люди относятся с достоинством друг к другу независимо от расы, убеждений и взглядов. Мир – это когда дети могут обнять своих родителей, а в небе улетают только птицы. Мир – это не только думать и говорить о нем, но и что-то делать.

Ежегодно день мира отмечают под какой-нибудь особой темой. Тема Международного дня мира 2022 года – "Положить конец расизму. Стройте мир".

День мира 2022 / Фото из открытых источников

День мира в Украине 2022

День мира в Украине был утвержден в 2022 году указом президента.

С 2014 года в нашей стране нарушился мир из-за начала войны России с Украиной и масштабного вторжения на наши территории. Тогда во многих городах мира проходило шествие мира, посвященное миру в Украине и протестам против агрессии России.

Сейчас мы каждый день, начиная с 24 февраля, пытаемся напомнить миру, кто настоящий агрессор и убийца. Россия уносит жизни детей и взрослых, пытает людей и бросает бомбы и запускает ракеты в мирные города Украины. Она совершает открытый геноцид против украинского народа.

Мы стали больше ценить мир и понимать его подлинное значение. Верим, что мир в нашей стране непременно наступит и мы будем жить под мирным небом, ведь "мир" на условиях России невозможен. Говоря о мире, мы говорим не просто о каком-то абстрактном понятии, а о жизни каждого человека.