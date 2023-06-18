Почему не стоит поздравлять медиков сегодня с праздником: есть одна веская причина

День медика – это профессиональный праздник работников сферы здравоохранения. В этот день мы чествуем людей, ежедневно спасающих жизнь других.

День медика в Украине всегда отмечали в третье воскресенье июня. Но сейчас такая дата уже не актуальна. 24 Канал расскажет, в чем же дело.

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Почему изменилась дата Дня медика

Теперь День медика в Украине будут отмечать не 18 июня, а 27 июля. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение приняли для того, чтобы врачи не праздновали свой профессиональный день со страной-агрессором.

Отметим, что предыдущую дату утверждал еще Президиум Верховного Совета СССР в 1980 году. С этого времени и до 2023 года украинские медики отмечали праздник в один день с россиянами и белорусами.

С 24 февраля 2022 г. Украина дает отпор полномасштабной агрессии Российской Федерации. Тысячи медиков по всей Украине каждый день спасают пострадавших от бомб, ракет и дронов, которые Россия запускает на наши земли.