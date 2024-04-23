Когда в Украине будут праздновать День матери в 2024 году

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается День матери. В праздник поздравления традиционно принимают родные люди, которые подарили нам жизнь и воспитали.

В 2024 году День матери приходится на 12 мая, то есть на следующее воскресенье после Пасхи. Подробнее о празднике расскажет LifeStyle 24.

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День матери: история праздника

Инициатором праздника в 1908 году стала американка Анна Джервис. С таким предложением женщина выступила, чтобы почтить память своей покойной матери. Она посылала письма в различные государственные учреждения и писала известным людям. Первым, кто ввел День матери официально, был штат Вирджиния. Произошло это в 1910 году. Впоследствии инициативу поддержали и другие страны.

День матери 2024 / Фото Unsplash

День матери приобрел широкую популярность и в Украине. Однако впоследствии, в 1939 году, праздник был запрещен советской властью. Люди даже во время Второй мировой войны пытались вернуть его, но безуспешно. Удалось это сделать только в 1990 году, в частности благодаря Союзу украинок.

Традиции на День матери

В День матери дети и взрослые, по традиции, поздравляют своих матерей. Важно не обойти вниманием самых близких женщин в мире. Подарите им подарок, напишите теплые слова, сочините стихотворение, купите красивый букет или просто обнимите и скажите, как сильно любите. Проведите праздник вместе, ведь бывает, что из-за большого количества дел, совсем нет на это времени. Сходите в кино, театр, ресторан или прогуляйтесь по городу, чтобы этот день запомнился.