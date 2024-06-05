Когда будет самый длинный день в 2024 году: точная дата

Ежегодно в июне происходит День летнего солнцестояния. Тогда у людей есть самый длинный день и самая короткая ночь в году. Интересно, что событие не имеет фиксированной даты.

В 2024 году День летнего солнцестояния будем праздновать 20 июня. Больше информации об особой дате расскажет LifeStyle 24.

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День летнего солнцестояния 2024: что это такое

День летнего солнцестояния особенно почитался среди наших предков. Они даже вставали очень рано, чтобы увидеть рассвет. Считалось, что так семью ждало процветание и достаток. Были и другие традиции на это событие.

Когда-то на самый длинный день в году всегда приходился праздник Ивана Купала. Люди разжигали костер, прыгали через него, а девушки, кроме того, еще делали венки. Молодежь также гадала на любовь и собирала лекарственные растения.

Когда самый длинный день 2024 / Фото Canva

В давние времена люди откладывали всю работу на поле или огороде в День летнего солнцестояния. Они очищали свое тело, то есть купались, нередко в воду добавляли целебные травы. Кстати, нужно было умыться росой, чтобы не потерять молодость. В общем в этот день наши предки встречали лето.

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