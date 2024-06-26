Будем праздновать 28 годовщину: когда в 2024 году будет День Конституции Украины

Ежегодно в конце июня украинцы празднуют День Конституции. Основной Закон Украины был принят в 1996 году на заседании Верховной Рады. Тогда народные депутаты работали всю ночь. Поэтому уже скоро будем отмечать 28 годовщину.

Важный государственный праздник украинцы отпразднуют уже скоро, а именно 28 июня. Будет ли дополнительный выходной, расскажет LifeStyle 24.

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День Конституции Украины 2024: будет ли выходной

Украинцы привыкли отдыхать на День Конституции. Однако с 2022 года в нашем государстве действует военное положение, поэтому все дополнительные выходные отменены. Люди, которые работают на государственных предприятиях, в пятницу пойдут на работу. А вот частные компании могут отправить своих работников на отдых.

Почему принятие Конституции – важное событие

Когда была принята Конституция, Украина закрепила свой суверенитет, независимость и территориальную целостность. Граждане получили права и свободы, а наша страна – признание на международном уровне.

До этого Президент Украины и Верховная Рада создали комиссии, которые работали над проектами Конституции. Работа продолжалась в течение 1991-1996 годов. Было много обсуждений и споров, ведь в некоторых вопросах не могли прийти к согласию. В частности, речь шла о статусе Крыма и русского языка, распределении власти, символах государства. Конституцию таки приняли, хотя и уже несколько раз меняли.

Сейчас Конституция для украинцев имеет как никогда важное значение. Каждый день наш народ борется за свою свободу и права, которые записаны в документе. А украинские военные защищают государство на фронте, борясь с российскими оккупантами, которые уже десять лет хотят захватить наши территории.