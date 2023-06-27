Когда отмечает День Конституции Украины: дата важного события

День Конституции – очень значимый для украинцев праздник. Ведь именно в этот день мы как народ наконец-то получили важный документ, удостоверяющий основные права граждан.

Конституція – основний закон нашої держави, який регулює норми права, проголошує демократичні цінності та рівність усіх громадян перед законом. Коли святкують День Конституції у 2023 році – підкаже 24 Канал .

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Дата дня Конституції України

День Конституції традиційно відзначають 28 червня . Раніше цей день завжди був державним вихідним. Втім, цього року через війну, яку Росія розпочала проти України, відпочивати ми не будемо. Адже в країні діє військовий стан, який скасовує святкові та неробочі дні.

День Конституції – символ демократичних цінностей, прав людини та законності в Україні. Це також нагадує нам про важливість дотримання конституційних принципів та норм у суспільстві.

Відзначаючи цей день, українці насамперед згадують тих, хто бореться за незалежність нашої держави проти російської агресії. Це десятки тисяч чоловіків та жінок, які щодня під обстрілами та бомбардуваннями ризикують своїм життям, щоб Україна була вільною державою. Пам'ятаємо про них та допомагаємо хто чим може, щоб уже наступного року святкувати День Конституції під мирним небом.