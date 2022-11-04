День Казанской иконы Божией матери 2022: что нельзя делать в этот праздник

4 ноября верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Она наиболее уважаемая среди православных христиан и считается покровительницей семей и женщин.

В народе этот праздник также известен под названием "Казанская осенняя". Существует традиция дарить образ Казанской Божьей матери во время венчания и крещения ребенка, отмечает 24 канал.

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Значение и традиции праздника Казанской иконы Божией Матери

О появлении иконы существует множество историй и преданий. Одна из самых распространенных легенд повествует, что в 1579 году в городе Казань юной Матрони во снах стала появляться Богородица. Десятилетней девушке было сказано пойти к воеводам и архиепископу, чтобы те помогли отыскать святой образ на пепелище. В указанном Матроной месте действительно нашли икону. Впоследствии на этом месте был построен девичий Казанский Богородицкий монастырь, а Матрона стала там первой монахиней.

Верующие в этот день посещают храмы и молятся с просьбами о защите семьи и мира на родной земле. Также этот праздник благоприятен для бракосочетания, поскольку издавна считались пары, которые хотели всю свою жизнь прожить в счастье и любви, пытались венчаться именно в эту дату.

Запреты в День Казанской иконы Божией Матери / Фото из открытых источников

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери

В этот день нельзя работать и выполнять тяжелую физическую работу.

Ни в коем случае нельзя ссориться с родными и близкими.

Нельзя употреблять бранные слова и желать зла ближним.

Нельзя отправляться в путешествие или в командировку, потому что считается, что путь будет довольно длинным и сложным.

Нельзя плакать и унывать.

В народе в этот день ожидается дождь. Говорят так: "Что Казанская покажет, то и зима скажет". Если в этот день пойдет дождь, то в этот день будет идти дождь.