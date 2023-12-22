Сегодня – День энергетика: подборка красивых поздравлений в картинках с праздником

Каждый год 22 декабря в Украине отмечается День энергетика. Профессиональный праздник национального уровня в 2023 совпал с Днем зимнего солнцестояния. Именно сегодня состоится самая длинная ночь в году.

День энергетика был введен Президиумом Верховного Совета СССР 23 мая 1966 года. Тогда был издан соответствующий Указ. Впоследствии Советский Союз распался, однако, в некоторых странах праздник остался. В частности, в Украине День энергетика был утвержден 12 ноября 1993 года. Дату решили не менять.

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Уже второй год украинские энергетики показывают свой профессионализм. Ведь Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины, а наши специалисты быстро и качественно борются с последствиями. Прошлую осень и зиму украинцы в основном провели в темноте. Однако благодаря работе энергетиков свет появлялся в домах.

Редакция 24 Канала хочет поздравить всех энергетиков Украины с их профессиональным праздником. Благодарим за ваш нелегкий труд и публикуем подборку замечательных картинок.

День энергетика: поздравления в картинках

День энергетика / Фото art-shop.com.ua

День энергетика / Фото UAportal

День энергетика / Фото art-shop.com.ua

День энергетика / Фото "Главред"

День энергетика / Фото "Факты ICTV"

День энергетика / Фото NV

День энергетика / Фото "Главред"

День энергетика / Фото NV

День энергетика / Фото "Факты ICTV"