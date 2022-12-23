День иконы Божией Матери "Неожиданная Радость": история иконы и ее значение для христиан

22 декабря православные верующие отмечают праздник, посвященный иконе Божией Матери "Неожиданная радость". Ее очень любят и по-особому уважают, часто к ней обращаются с разными просьбами или просто приходят поделиться своей радостью.

В этот праздник в церквях совершаются литургии, люди вспоминают свои прогрехи, каются за них и просят прощения. Считается, что икона Богоматери "Неожиданная радость" помогает обрести душевное равновесие и силу, решить недоразумение и получить прощение другого человека, поэтому часто молятся. отмечает 24 канал.

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История Дня иконы Божией Матери "Неожиданная Радость"

Согласно преданию, один человек не мог избавиться от своих греховных страстей. Перед тем, как он шел делать разные дурные вещи дела, он посещал церковь и молился к Деве Марии и произносил такие слова: "Радуйся, Благодатная!"

Однажды он во время своей очередной молитвы увидел на иконе движение и очень испугался. Мария стояла с маленьким Иисусом на руках, словно они были живы. Тело Иисуса Христа было покрыто кровоточащими ранами. Упав на колени, мужчина спросил кто такое сделал. Богородица сказала, что это следствие молитв грешников, которые якобы каются и молят прощение, а затем продолжают совершать целенаправленные грехи и плохие вещи.

После услышанных слов мужчина начал плакать и просить прощения. Впоследствии он коснулся образа и раны Иисуса исчезли. С тех пор мужчина больше не делал своих безбожных дел.

История иконы Богородицы "Неожиданная радость" / Фото "Новости LIVE"

Икона Божией Матери "Неожиданная радость" издавна почитаема среди православных верующих. Ее образ был написан еще во времена апостола Луки, когда евангелист лично общался с Марией. С этого времени иконографические каноны почти не изменились. На многих иконах часто можно увидеть Богородицу с Иисусом на руках.

Молитва к иконе "Неожиданная Радость":

"О Пресвятая Дева, Всеблагого Сына Матери Всеблага, города и святого храма сего Покровительница, всех сущих во грехах, скорбях, бедах и болезнях верная Заступница! Прими молебное пение это от нас, недостойных рабов, что Тебе возносим, и как в древности грешника, что каждый день молился перед честной Твоей иконой, Ты не презрела, но дарула ему неожиданную радость покаяния и склонила Сына Твоего многим и усердным пред Ним покровительством прощения этому грешнику, так и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоляй и Бога нашего, дабы и всем нам, которые с верой и троганием поклоняемся перед целостным Твоим образом, неожиданную радость каждому по его надобности даровал, чтобы все на Небе и на земле знали Тебя как твердую и нестыдную Заступницу рода христианского и, зная это, славили Тебя и через Тебя Сына Твоего, с безначальным Его Отцом и Единосущным Его Духом ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.