Патриотические картинки-поздравления с Днем Государственного герба Украины
Сегодня отмечается День Государственного герба Украины. Ведь именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины установила трезубец Малым гербом Украины.
Он считается символом нашей страны вместе с Государственным флагом Украины и Государственным гимном Украины. Трезубец – это о вековой борьбе украинцев за свободу и независимость. Она продолжается до сих пор, ведь в 2014 году началась война России против Украины.
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Ко Дню Государственного герба Украины LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в картинках. Украинцы, не теряем силу духа, чтобы побороть извечного врага – россиян.
С праздником!
Слава Украине! Героям Слава!
День Государственного герба Украины: поздравления в картинках