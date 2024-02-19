Патриотические картинки-поздравления с Днем Государственного герба Украины

Сегодня отмечается День Государственного герба Украины. Ведь именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины установила трезубец Малым гербом Украины.

Он считается символом нашей страны вместе с Государственным флагом Украины и Государственным гимном Украины. Трезубец – это о вековой борьбе украинцев за свободу и независимость. Она продолжается до сих пор, ведь в 2014 году началась война России против Украины.

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Ко Дню Государственного герба Украины LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в картинках. Украинцы, не теряем силу духа, чтобы побороть извечного врага – россиян.

С праздником!

Слава Украине! Героям Слава!

День Государственного герба Украины: поздравления в картинках

Государственный герб Украины / Фото Depositphotos

Государственный герб Украины / Фото online.ua

Государственный герб Украины / Фото online.ua

Государственный герб Украины / Фото Pinterest

Государственный Герб Украины / Фото sanschool.dn.ua

Государственный герб Украины / Фото Pinterest

Государственный герб Украины / Фото "Рудана"

Государственный герб Украины / Фото Министерство обороны Украины

Государственный герб Украины / Фото Freepik

Государственный герб Украины / Фото Pinterest