9 декабря – День Георгия Победоносца: значение и история праздника, что нельзя делать в этот день

В православной церкви 9 декабря отмечают День Юрия Победоносца. В народе его еще называют Днем Юрия Холодного или Юрия Зимнего. Праздник был установлен Ярославом Мудрым в 11 веке в честь освящения храма Георгия Победоносца в Киеве.

Георгия Победоносца считают покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей, особенно волков. В этот день крестьяне обычно утепляли свои дома, сараи и погреба. Также завершали все хозяйственные работы, пишет 24 канал.

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История Дня Георгия Победоносца

Георгий Победоносец родился в 3 веке в христианской семье в Каппадокии (на территории современной Турции). Его воспитывали в христианских традициях и в почете к Богу. Он был военным и служил императору Диоклетиану, но он был язычником.

В то время как начались гонения за христианами, Георгий открыто заявил о своем вероисповедании. За это он был подвергнут многочисленным пыткам.

Часто Георгия на иконах изображают верхом на белом коне, поражающем своим копьем змея. Это изображение связывают с древними преданиями. Рассказывают, что неподалеку от того места, где родился Георгий, в городе Бейрут в озере жил змей, который похищал и пожирал людей из той местности. Для того чтобы унять прожорливого хищника, местные жители отдавали ему в пищу молодого парня или девушку.

И вот однажды, когда девушку отвели на берег озера и привязали к столбу, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девушку. Этим юношей был Георгий. Его появление остановило уничтожение юношей и девушек и обратило жителей города Бейрут ко Христу, которые прежде исповедовали язычество.

День Георгия Победоносца – история и значение праздника / Фото "ТСН"

Что нельзя делать в День Георгия Победоносца

По традиции в этот праздник наши предки молились Георгию о защите семейного очага и здоровья домашних животных. Также выбрасывали весь хлам из дома. А еще важно было прислушиваться к советам, они могли помочь в будущем в принятии решений.

Нельзя встречать праздник с долгами.

Нельзя ссориться с родными.

Нельзя доставлять хлопот животным.

Нельзя слишком громко разговаривать и мешать своим ближним.

Нельзя ходить на охоту.

Запреты и приметы в День Георгия Победоносца / Фото Canva

Народные приметы в праздник Георгия Победоносца