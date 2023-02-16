День единения 2023: замечательные картинки-поздравления для родных и друзей

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают День единения. Этот праздник был основан в 2022 году Владимиром Зеленским, чтобы сплотить украинцев на фоне тревожных новостей о возможном полномасштабном нападении России на территорию Украины.

Единство украинского народа – это наша общая сила, помогающая противостоять агрессии России. Хотя год назад трудно было поверить в то, что война все-таки начнется, но за это время мы научились ценить каждый день и имеем одну большую общую мечту – победа Украины. Предлагаем вам подборку красивых картинок-поздравлений по случаю Дня единства, отмечает 24 Канал.

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Картинки-поздравления с Днем единения 2023

День единения – картинки-поздравления / Коллаж 24 канала

День единения 2023 – красивые открытки / Коллаж 24 канала

Поздравления в картинках с Днем единения / Коллаж 24 канала

День единения 2023 – замечательные картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем единения / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем единения 2023 – картинки / Фото из открытых источников

День единения 2023 – поздравление с праздником в картинках / Фото из открытых источников