Ведь гимн хорошо известен гражданам разного возраста, в том числе школьникам и защитникам и защитницам, которые сегодня воюют за нашу свободу на передовой. Подробную историю праздника – читайте далее в материале.

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История Дня Государственного гимна Украины

В 1862 году Павел Чубинский организовал встречу просветительской организации "Громада", на которой присутствовали сербские студенты Киевского университета (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). В какой-то момент они спели патриотическую песню, что вдохновило Чубинского создать слова ныне культовой "Ще не вмерла Україна".

Интересно, что текст поэт написал всего за полчаса.

Композиция быстро приобрела популярность среди украинофильских кругов, что впоследствии привело к ссылке Павла Чубинского в Архангельскую губернию за его якобы "вредное влияние на простолюдинов".

Даже несмотря на это стихотворение продолжало звучать и было опубликовано во львовском журнале "Мета" в ноябре 1862 года. Впоследствии на музыку его положил известный композитор и священник Михаил Вербицкий.

Известно, что "Ще не вмерла Украина" стала официальным гимном Карпатской Украины, а также УНР и ЗУНР.

В то же время песня подвергалась запретам в период Российской империи и СССР.



Украинский флаг / Canva

Вопреки всем вызовам, гимн был официально принят Верховной Радой Украины 15 января 1992 года, а 6 марта 2003 года, при содействии Леонида Кучмы, парламент принял Закон "О Государственном гимне Украины", изменив слова на "Ще не вмерла Украины и слава, и воля".

В 2021 году в заявлении Кабинета Министров было объявлено, что День Государственного гимна Украины будет отмечаться ежегодно 10 марта. Такое решение было принято в честь первого публичного исполнения "Ще не вмерла Украина", поскольку именно 10 марта 1865 года композицию спели в Перемышле в годовщину смерти Тараса Шевченка.