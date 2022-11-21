Сегодня следует поздравить всех тех, кто посвятил свою жизнь службе в воздушном десанте. Это профессионалы своего дела, стоящие на страже целостности Украины. Они всегда готовы к боевым задачам в экстремальных условиях, а достоинство, отвага и верность долгу есть синоним к слову воин-десантник, пишет 24 канал.
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История Дня Десантно-штурмовых войск Украины
Дата праздника была утверждена указом президента Петра Порошенко от 21 ноября 2017 года . В первый раз праздник отмечали в тот же день. Во время торжественной церемонии на Михайловской площади в Киеве была представлена новая символика десантных войск: багровый берет, штандарт командующего десантно-штурмовыми войсками, флаг рода войска и также была провозглашена новая присяга.
В состав Десантно-штурмовых войск входят воздушно-десантные, штурмовые и аэромобильные части .
Бойцы-десантники в своей службе не только охраняют и защищают пространства Украины, но могут участвовать в различных международных миротворческих военных операциях. В горячих точках и зонах военных конфликтов они являются надежной защитой для мирных граждан.
Картинки-поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск
Картинки-поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск / Фото "Министерство обороны Украины"
Поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск в картинках / Фото "Факты"
День Десантно-штурмовых войск – приветственные картинки / Фото "НВ"
Хорошие поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск / Фото Ukr.net
День Десантно-штурмовых войск в Украине – картинки-поздравления / Фото "Факты"
Поздравления в стихах и прозе с Днем Десантно-штурмовых войск Украины
Бажаю тобі міцного здоров'я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов'ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!
***
Ти десантник, гордість наша,
До всього завжди готовий!
І нехай же братство ваше
Вас згуртує безумовно.
Так відзнач це свято
Ти без болю в голові.
Серед слів хороших різних
Крикнемо: Слава ДШВ!
***
Рішучі, сильні й сміливі,
Хоробрі, відважні, могутні,
Честі й Вітчизні своїй вірні,
Десантники, всього вам найкращого!
***
День ДШВ – то свято славне!
Привітати щиро поспішаю.
Безстрашний, доблесний десантник,
До тебе ставлюся з пошаною.
Бажаю щастя та успіху,
А також миру на землі.
Ніщо нехай не стане на заваді
Щасливому життю твоїм.
Поздравление с Днем Десантно-штурмовых войск – проза и стихи / Фото "Патриот Донбасса"
Щиро вітаємо вас, усіх українських десантників, із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров’я, успіху у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!
***
День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!
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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.