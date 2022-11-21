Сегодня следует поздравить всех тех, кто посвятил свою жизнь службе в воздушном десанте. Это профессионалы своего дела, стоящие на страже целостности Украины. Они всегда готовы к боевым задачам в экстремальных условиях, а достоинство, отвага и верность долгу есть синоним к слову воин-десантник, пишет 24 канал.

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История Дня Десантно-штурмовых войск Украины

Дата праздника была утверждена указом президента Петра Порошенко от 21 ноября 2017 года . В первый раз праздник отмечали в тот же день. Во время торжественной церемонии на Михайловской площади в Киеве была представлена новая символика десантных войск: багровый берет, штандарт командующего десантно-штурмовыми войсками, флаг рода войска и также была провозглашена новая присяга.

В состав Десантно-штурмовых войск входят воздушно-десантные, штурмовые и аэромобильные части .

Бойцы-десантники в своей службе не только охраняют и защищают пространства Украины, но могут участвовать в различных международных миротворческих военных операциях. В горячих точках и зонах военных конфликтов они являются надежной защитой для мирных граждан.

Картинки-поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск

Картинки-поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск / Фото "Министерство обороны Украины"

Поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск в картинках / Фото "Факты"

День Десантно-штурмовых войск – приветственные картинки / Фото "НВ"

Хорошие поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск / Фото Ukr.net

День Десантно-штурмовых войск в Украине – картинки-поздравления / Фото "Факты"

Поздравления в стихах и прозе с Днем Десантно-штурмовых войск Украины

Бажаю тобі міцного здоров'я,

Безхмарного неба у вишині.

Щоб удача з дружбою та любов'ю

З тобою на одній йшли висоті.

З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!

***

Ти десантник, гордість наша,

До всього завжди готовий!

І нехай же братство ваше

Вас згуртує безумовно.

Так відзнач це свято

Ти без болю в голові.

Серед слів хороших різних

Крикнемо: Слава ДШВ!

***

Рішучі, сильні й сміливі,

Хоробрі, відважні, могутні,

Честі й Вітчизні своїй вірні,

Десантники, всього вам найкращого!

***

День ДШВ – то свято славне!

Привітати щиро поспішаю.

Безстрашний, доблесний десантник,

До тебе ставлюся з пошаною.

Бажаю щастя та успіху,

А також миру на землі.

Ніщо нехай не стане на заваді

Щасливому життю твоїм.

Поздравление с Днем Десантно-штурмовых войск – проза и стихи / Фото "Патриот Донбасса"

Щиро вітаємо вас, усіх українських десантників, із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров’я, успіху у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!

***

День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.