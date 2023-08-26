Дальнобойщики, у вас сегодня праздник: поздравления в стихах, прозе и картинках с профессиональным днем

День дальнобойщика отмечают в последнюю субботу августа. В этом году приходится на 26 число. Его не празднуют на государственном уровне, только в кругу близких и родных.

Дальнобойщиком называют водителя грузового автомобиля, который перевозит грузы на разные расстояния. Заниматься перевозками могут как внутри страны, так и за границей. Такие люди должны знать правила дорожного движения и нормативы грузовых перевозок. 24 Канал предлагает поздравить знакомых дальнобойщиков стихами, прозой и картинками.

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Профессия появилась впервые в США, Канаде и Австралии. Со временем распространилась по всему миру и уже в 20 веке стала широко популярной. Праздник отмечают в кругу семьи или среди друзей и коллег.

Интересные факты о дальнобойщиках

Дальнобойщики в грузовых транспортных средствах перевозят очень разные товары : предметы одежды, продовольствие, тяжелое техническое оборудование.

: предметы одежды, продовольствие, тяжелое техническое оборудование. Ежеминутно более 1,7 миллиона представителей этой профессии находятся в пути по всему миру.

Если вы попадаете в пробки и думаете, что из-за медленно едущего грузовика помните, что это не из-за водителя. Потому что компании предписывают своим водителям соблюдать безопасную для грузовиков скорость.

и думаете, что из-за медленно едущего грузовика помните, что это не из-за водителя. Потому что компании предписывают своим водителям соблюдать безопасную для грузовиков скорость. В 70-х годах прошлого столетия зародилась традиция коммуникации между водителями с помощью дальнего света. Водитель может сообщить своему коллеге о чем-то, например, о присутствии полиции. Или наоборот – выразить благодарность, что его пропустили в пробке.

Поздравление с Днем дальнобойщика в прозе

Ты постоянно находишься в пути. Дальнобойщику, твой труд тяжелый и важный. Мы желаем тебе достойной оплаты, хороших дорог и легких поездок.

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Поздравляю с Днем дальнобойщика! Я тебе желаю легких дорог, полного бака и отличных маршрутов. Желаю тебе изобилия и счастья.

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С Днем дальнобойщика! От рейса к рейсу ты едва успеваешь отдохнуть. Похитит праздник силы? Напротив, одарит ими! Поэтому, спеши к столу, за которым тебе отведено почетное место, бокал поднимай выше, улыбайся и непременно поделись с нами какой-нибудь интересной историей!



С Днем дальнобойщика / Фото "Факты"

Поздравляю тебя с твоим праздником – Днем дальнобойщика! Желаю, чтобы твой путь всегда был ровным и плавным. Пусть на твоем пути встречаются хорошие спутники. Еще желаю, чтобы любая дорога, какой бы ни была, вела домой! Будь всегда бодр и весел.

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Поздравляю с Днем дальнобойщика. Пусть любая дорога стелется гладкой лентой, пусть любая поездка будет счастлива и спокойна. Желаю силы, уверенности, мужества, выдержки, всегда хорошего настроения и хорошей надежды на лучшее. Пусть дома ждет любимая семья, пусть близкие тебе искренне верят, пусть в нужную минуту рядом будут надежные товарищи, пусть каждый день обещает тебе удачу и успех.



С Днем дальнобойщика / Фото Vitannya.in

Поздравляю с Днем дальнобойщика! Какой уже километр по счетчику пошел – не счесть, и порой усталость так и валит с ног, манит из-за руля… Но работа, как и твой транспорт огромный, не может ждать и ты мчишься вперед на предельной скорости! С праздником тебя, дальнобойщик! Легких тебе дорог!

Поздравления с Днем дальнобойщика в стихах

Стелющаяся дорога серым полотном,

Радио поет о чем-то душевном.

Дальнобойщик в рейсе – значит, все по пути.

Подсобит, подкинет – парень он душевный.

Дальнобойщику в праздничный день

Хочу пожелать удачи и здоровья.

Только легких и простых дорог,

Жить с надеждой, верой и большой любовью!



С Днем дальнобойщика / Фото "Факты"

Под стук колес, и шум дороги,

Пусть пойдут твои тревоги.

Хотим поздравить с профессиональным днем,

Неразлучные будьте со своим стальным конем.

***

"Шкалит" километров счетчик

На стальном коне твоем.

Приветствую, дальнобойщик,

С профессиональным твоим днем!

Ангел пусть в пути поможет,

Дом уютный ждет всегда,

Никогда не сможет найти

Даже мелкая беда!



С Днем дальнобойщика / Фото УНИАН

Удачных дорог и хорошей погоды,

Идут пусть скорее невзгоды!

Дальнобойщик, желаем тебе от души

Надежной машины, да и ты не спеши.

Езда пусть будет отличной, комфортной

И радость всегда приносит тебе!

А дома пусть ждут с огромной любовью,

Ведь счастье водитель вполне достоин!

***

Ни гвоздь тебе, ни жезл,

Дальнобойщик дорог…

Чтобы звучала только песня,

Душу тешила собой.

Вереницей километры,

Вдали дорога бежит,

И только ветер попутный

Слегка дергает ворота…

Пусть не попадется пробка на дороге,

Я тебе желаю краткий путь найти,

Не встречай препятствий, не встречай ГАИ,

Просто поезжай прямо, домой рули.



С Днем дальнобойщика / Фото Art-shop

С Днем дальнобойщика поздравляю,

Здоровья, счастья и терпения желаю,

Пусть зеленым светом занимается светофор,

Не умирает на дороге твой мотор.

И фары светят, как яркие глаза,

Не выпускает воздух колеса,

И пусть всегда сопутствует удача,

Чем раньше уедешь, тем будешь дома раньше.