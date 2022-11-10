Без работы бухгалтера невозможно нормальное функционирование предпринимательства и бизнеса. Слово "бухгалтер" происходит из немецкого языка - "Buch" (книга) и "Halter" (держатель). Название профессии очень точно изображает специфику работы бухгалтеров в период Средневековья, ведь в те времена данные о поступлениях и расходах денежных средств и материальных ценностей записывались в специальную книгу, отмечает 24 канал.

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История Международного дня бухгалтера

Праздник был введен в 1972 году . Дату празднования выбрали не случайно, ведь именно 10 ноября 1494 венецианский математик Лука Пачоли издал свою книгу "Все об арифметике, геометрии и пропорциях" ("Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita"). В ней было отчетное описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, капитала и пассивов. Благодаря этому математика считается основателем принципов современного бухгалтерского учета.

Согласно стандартам Международной ассоциации бухгалтеров, в число профессиональных бухгалтеров входят также финансовые директора, аудиторы и налоговые консультанты.

Интересно то, что среди психологов бытует мнение, что женщины более склонны выполнять рутинный труд, именно поэтому они занимают около 80% должностей бухгалтерских профессий, а мужчины только 20% .

Картинки-поздравления с Международным днем ​​бухгалтера

Международный день бухгалтера 2022 картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Международным днем ​​бухгалтера / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Поздравление с Международным днем ​​бухгалтера в картинках / Фото "ТСН"

День бухгалтера картинки-поздравления / Фото "Корреспондент"

Хорошие картинки-поздравления с Днем бухгалтера / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Хорошие картинки-поздравления с Днем бухгалтера / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Поздравление с Днем бухгалтера – открытки / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Международный день бухгалтера 2022 картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Международный день бухгалтера – приветствие в стихах и прозе

З днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров'я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране покликання.

***

Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри й роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!

***

В день професії бухгалтера

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро вам бажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним днем! Нехай на роботі ви й оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.

Поздравления с Международным днем ​​бухгалтера / Фото

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату й аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

***

З Днем бухгалтера вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб в вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.

***

Все тримається в наш час

Лиш, бухгалтери, на вас.

Завжди розум ясний мати

Я вам хочу побажати,

Стомлюватись дуже рідко,

Рахувати легко й швидко.

Відчувати любов, повагу,

Не втрачати рівновагу.