Без работы бухгалтера невозможно нормальное функционирование предпринимательства и бизнеса. Слово "бухгалтер" происходит из немецкого языка - "Buch" (книга) и "Halter" (держатель). Название профессии очень точно изображает специфику работы бухгалтеров в период Средневековья, ведь в те времена данные о поступлениях и расходах денежных средств и материальных ценностей записывались в специальную книгу, отмечает 24 канал.
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История Международного дня бухгалтера
Праздник был введен в 1972 году . Дату празднования выбрали не случайно, ведь именно 10 ноября 1494 венецианский математик Лука Пачоли издал свою книгу "Все об арифметике, геометрии и пропорциях" ("Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita"). В ней было отчетное описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, капитала и пассивов. Благодаря этому математика считается основателем принципов современного бухгалтерского учета.
Согласно стандартам Международной ассоциации бухгалтеров, в число профессиональных бухгалтеров входят также финансовые директора, аудиторы и налоговые консультанты.
Интересно то, что среди психологов бытует мнение, что женщины более склонны выполнять рутинный труд, именно поэтому они занимают около 80% должностей бухгалтерских профессий, а мужчины только 20% .
Картинки-поздравления с Международным днем бухгалтера
Международный день бухгалтера 2022 картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Картинки-поздравления с Международным днем бухгалтера / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Поздравление с Международным днем бухгалтера в картинках / Фото "ТСН"
День бухгалтера картинки-поздравления / Фото "Корреспондент"
Хорошие картинки-поздравления с Днем бухгалтера / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Хорошие картинки-поздравления с Днем бухгалтера / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Поздравление с Днем бухгалтера – открытки / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Международный день бухгалтера 2022 картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Международный день бухгалтера – приветствие в стихах и прозе
З днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати.
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
Сил вам, міцності, здоров'я,
Щастя та кохання.
Хай дарує задоволення
Обране покликання.
***
Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри й роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!
***
В день професії бухгалтера
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро вам бажаю.
Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.
Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.
***
Вітаємо всіх бухгалтерів з професійним днем! Нехай на роботі ви й оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.
Поздравления с Международным днем бухгалтера / Фото
Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату й аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.
***
З Днем бухгалтера вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб в вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.
***
Все тримається в наш час
Лиш, бухгалтери, на вас.
Завжди розум ясний мати
Я вам хочу побажати,
Стомлюватись дуже рідко,
Рахувати легко й швидко.
Відчувати любов, повагу,
Не втрачати рівновагу.