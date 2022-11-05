День памяти апостола Иакова: значение и традиции этого дня

5 ноября православная церковь упоминает апостола Иакова (сына Заведеи). Он был одним из трех ближайших учеников Иисуса Христа. О значении этого праздника, традиции и "Путь апостола Иакова" читайте в материале.

Иаков вел праведную жизнь и был предан Богу. С помощью своих проповедей он обратил множество людей ко Христу и стал первым епископом Иерусалимской церкви. В иконографии апостола Иакова часто изображаются с странствующим посохом, паломнической шапкой или Иаковским крестом. А еще его считают покровителем христианского воинства и паломников, отмечает 24 канал.

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Значение Дня памяти апостола Иакова

Апостол Иаков был сыном Иосифа Обручника от первого брака, мужа Девы Марии и земного отца Христа. Поэтому Иакова Заведеева часто называют "апостол Иаков, брат Господень" . Он входил в ближайший круг учащихся Христа. Яков вместе со своим братом Иваном были по профессии рыбаками. Их Иисус призвал еще в начале своего служения вместе с апостолами Петром и Андреем.

Апостол Иаков пребывал с Иисусом на горе Фавор во время его Преображения, также находился в Гефсиманском саду, когда Христом молился. Апостол со своим братом Иоанном приобрели такую великую духовную мощь, что сам Иисус Христос называл их "сынами грома" , ведь они преодолевали демонов и покоряли стихии.

День памяти апостола Иакова – история и традиции / Фото из открытых источников

Именно апостол Иаков дошел в самые отдаленные уголки Римской империи – Испанию. Его проповеди имели очень большую силу, что до сих пор существует много городов с названием "Сантьяго" (в честь святого апостола Иакова): Сантьяго-де-Куба, Сантьяго-де-Чили, Сантьяго-де- Компостела.

Смерть Апостола Иакова была страшна. После того, как он вернулся из Испании в Иерусалим, император Агриппа (бывший внуком Ирода Великого) в 44 году приказ казнить Иакова из-за его проповедей, которые помогали многим людям обращаться в христианство. Воины императора сбросили его с крыши, а затем отрубили голову.

День апостола Иакова – история и значение праздника / Фото из открытых источников

Стоит отметить, что одним из самых больших католических соборов, названных в честь Иакова, является храм "Сантьяго-де-Компостела", который находится в Испании. Также именно там находятся останки Якова. Этот храм имеет статус памятника международного уровня. Также по воскресеньям на служении там считают, сколько паломников пришло "Путем святого Иакова" и поздравляют каждого с пройденным маршрутом.

Традиции Дня апостола Иакова

"Путь святого Иакова" или– это паломнический путь международного уровня, известный еще со времен Средневековья. Ежегодно по этому пути проходят 200 тысяч паломников со всего мира. Считается, что тот, кто пройдет по этому пути, обретет понимание смысла и призвания своей жизни.

По традиции в День апостола Иакова совершали последние проводы осени, а по погоде определяли погоду предстоящей зимой. В прежние времена в этот день был сильный снег.

Традиции Дня памяти апостола Иакова / Фото "UkrMedia"

На Иакова обычно заготавливали дрова на зиму. Ведь если это сделать вовремя, то зима будет теплой. Также на Якова наступало время впрягать лошадей в сани, поэтому этот день еще называли "гужники" . Мужчины проверяли и чинили всю лошадиную упряжь, а еще мастерили гужи – специальные петли, которые крепят оглобли к дуге.

На Иакова нельзя ссориться, злословить, осуждать других и желать зла кому-либо. Нельзя лениться и быть виноватым что-нибудь. Согласно примете, если парень не отдаст долги Якову, то в следующем году не женится.