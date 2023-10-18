18 октября – День апостола и евангелиста Луки: чем запомнился святой
Ранее День апостола и евангелиста Луки отмечали 31 октября. Но по новому церковному календарю этот праздник приходится на 18 октября.
В этот день чтят память апостола и евангелиста Луки. Он считается первым иконописцем. Что еще известно о святом Луке и что нельзя делать в этот праздник – расскажет 24 Канал.
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Кто такой святой Лука
Лука был евангелистом и товарищем святого апостола Павла в его религиозных поездках. Также именно он написал третье "Евангелие" и "Деяния святых апостолов". Что касается последнего, то это пятая историческая книга Нового Завета.
- Сам Лука родился в Сирии и по преданию, был врачом. В книге "Деяний святых Апостолов" евангелист подробно рассказывал о деятельности учеников Иисуса Христа, в частности, об апостоле Павле. Считается, что святой нарисовал первую икону Пресвятой Богородицы.
Святой Лука / Фото "Волынь Post"
У Луки существовала целая гильдия – объединения художников, скульпторов и печатников, которые начали создаваться еще с XV века. Ее назвали в честь апостола Луки, который, по сути, был покровителем художников.
- Известно, что Иисус Христос, после своего Воскресения, предстал перед святым Лукой и апостолом Клеопой, которые шли в Емаус – городок, близ Иерусалима. Также Лука сопровождал апостола Павла в миссионерском путешествии. Это их очень объединило. Даже когда все ушли от Петра, святой Лука был тем человеком, который остался с ним в трудную минуту.
Что нельзя делать в этот день
В День апостола и евангелиста Луки следует посвятить себя Богу. Лучшим решением будет посетить храм и зажечь свечу за родных и близких. Нужно пройти таинство исповеди, а на следующий день – причастие.
- Хорошим вариантом будет читать Евангелие от Луки.
- Как и во все религиозные праздники, нельзя ссориться, выяснять отношения, скандалить.
- В этот день лучше ограничить любые развлечения.
- Не стоит обижаться или оскорблять кого-нибудь.