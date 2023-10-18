Цього дня вшановують пам'ять апостола і євангеліста Луки. Він вважається першим іконописцем. Що ще відомо про святого Луку та що не можна робити у це свято – розповість 24 Канал.

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Хто такий святий Лука

Лука був євангелістом та товаришем святого апостола Павла в його релігійних поїздках. Також саме він написав третє "Євангеліє" та "Діяння святих апостолів". Щодо останнього, це п'ята історична книга Нового Заповіту.

Сам Лука народився в Сирії та за переказами, був лікарем. У книзі "Діянь святих Апостолів" євангеліст детально розповідав про діяльність учнів Ісуса Христа, зокрема, про апостола Павла. Вважається, що святий намалював першим ікону пресвятої Богородиці.



Святий Лука / Фото "Волинь Post"

У Луки існувала ціла гільдія – об'єднання художників, скульпторів і друкарів, які почали створюватися ще з XV століття. Її назвали на честь апостола Луки, який, власне, був покровителем художників.

Відомо, що Ісус Христос, після свого Воскресіння, постав перед святим Лукою та апостолом Клеопою, які йшли в Емаус – містечко, неподалік Єрусалиму. Також Лука супроводжував апостола Павла у місіонерській подорожі. Це їх дуже об'єднало. Навіть коли всі пішли від Петра, святий Лука був тією людиною, який залишився з ним у складну хвилину.

Що не можна робити в цей день

У День апостола і євангеліста Луки треба присвятити себе Богу. Найкращим рішенням буде відвідати храм та запалити свічку за рідних і близьких. Треба пройти таїнство сповіді, а в наступний день – причастя.