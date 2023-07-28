День ангела Владимира: трогательные поздравления в прозе и стихах для самых родных
28 июля в Украине отмечают день Владимира. Это князь, который в 988 году окрестил Киевскую Русь и изменил жизнь не одного поколения украинцев. Также в этот день принято поздравлять всех мужчин, которые носят имя Владимир.
28 июля – не только именины у Владимиров, но и день Крещения Киевской Руси. Именно благодаря князю Владимиру люди приняли христианскую веру и построили немало храмов. Если среди ваших родных, друзей и близких есть мужчины с именем величественного князя, то поздравьте их трогательными словами 24 Канала.
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Поздравление с Днем ангела Владимира в прозе
С Днем ангела, Владимир! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.
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Дорогой Владимир, с Днем ангела тебя! От всего сердца искренне поздравляю тебя и желаю веселья и прекрасных жизненных идей, крепкого здоровья и верной удачи, бравых замыслов и героических поступков, искренней любви и уважения, большого счастья и наслаждения жизнью.
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Дорогой Владимир, поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
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Поздравляю тебя от всего сердца с Днем Ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.
День ангела Владимира – поздравление в прозе и стихах / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Владимира в стихах
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
***
З днем Ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вухо підказував!
***
Кохай, живи і щастя май,
Здоров'я повний човен,
Від друзів посмішки тримай,
Що зичать всього-всього!
У день Ангела ти свій
На роки май завдання:
Володя, ти побільше мрій,
Хай здійсняться бажання!
***
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!