Подборка лучших поздравлений в картинках с Днем ангела Николая

6 декабря по новому церковному календарю украинцы будут отмечать День Святого Николая. Также свои именины празднуют все Николаи.

В Украине это имя достаточно популярное. Оно имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух слов: "ника" ("победа") и "лаос" ("люди", "народ"). Имя Николай переводится как "победитель народов", пишет 24 Канал.

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В этот праздничный день редакция 24 Канала хочет поздравить всех Николаев с именинами. Желаем достатка, семейного благополучия, здоровья и мирного неба. Пусть ангел-хранитель всегда вас оберегает и поддерживает в сложный жизненный период.

По случаю праздника 24 Канал собрал подборку искренних поздравлений в картинках. Отправьте их друзьям, родным и знакомым. Пусть в свой День ангела они получат безумное количество поздравлений от самых близких людей.

День ангела Николая: поздравления в картинках

День ангела Николая / Фото forumsmile.com.ua

День ангела Николая / Фото MAXIMUM

День ангела Николая / Фото "Страна У"

День ангела Николая / Фото lux.fm

День ангела Николая / Фото Telegraf

День ангела Николая / Фото "Хочу.ua"

День ангела Николая / Фото MAXIMUM

День ангела Николая / Фото lux.fm