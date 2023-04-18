День ангела Марка 2023: замечательные картинки-поздравления для именинников

18 апреля 2023, 07:30
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Мужчины с именем Марк празднуют именины 18 апреля. Это имя происходит из латинского языка и означает "молот". Поздравьте сегодня именинников отличными картинками и открытками.

Святым покровителем Марка является Марк Евангелист, вошедший в список семидесяти апостолов, которых Христос послал на проповедь. Мужчины с этим именем могут казаться скромными, но на самом деле обладают большой силой воли и руководствуются холодным умом, пишет 24 Канал.

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Кроме 18 апреля Марк празднует именины 11 и 17 января, 18 марта, 8 мая, 11 октября.

Поздравления в картинках с Днем ангела Марка


С Днем ангела Марка / Фото "Привітання"


С Днем ангела Марка / Фото "Радиотрек"


С Днем ангела Марка / Фото из открытых источников


С Днем ангела Марка / Фото из открытых источников


С Днем ангела Марка / Фото из открытых источников

Автор: Марія Касій