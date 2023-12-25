День ангела Марии: замечательные картинки-поздравления с именинами

Сегодня Украина отмечает Рождество. А вот уже завтра, по новоюлианскому календарю, еще один большой христианский праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Этот день люди проводят в семейном кругу и обязательно идут в церковь.

Завтра нужно молиться к Деве Марии, ведь именно она родила Иисуса Христа. 26 декабря также чтят память Иисуса Христа, святого Иакова та святого Иосифа. Кроме того, в этот день свои именины отмечают Марии.

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По случаю Дня ангела Марии 24 Канал собрал подборку поздравлений в картинках. Отправьте их завтра своим родным и друзьям. Ведь в этот день важно поздравить всех знакомых Марий с праздником и пожелать им семейного уюта.

День ангела Марии: поздравления в картинках

День ангела Марии / Фото "Страна У"

День ангела Марии / Фото из открытых источников

День ангела Марии / Фото lux.fm

День ангела Марии / Фото lux.fm

День ангела Марии / Фото Pinterest

День ангела Марии / Фото "Запад Дикий"

День ангела Марии / Фото "Апостроф"

День ангела Марии / Фото hochu.ua

День ангела Марии / Фото "Твой мир"

День ангела Марии / Фото "ВолыньИнфо"