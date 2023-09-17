День ангела Любви: как поздравить – красивые картинки и теплые слова в прозе

День ангела Любви по новому календарю отмечают 17 сентября. Это имя произошло из греческого языка, там оно тоже означает слово "любовь". Как поздравить Любовь с Днем ангела – читайте в статье.

Не забудьте поздравить всех знакомых с именем Любовь. 24 Канал подготовил яркие открытки и теплые приветствия в прозе.

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В этот день почитается память святого мученика Иосифа. Ранее его праздновали 30 сентября, но из-за нового календаря День ангела Любви будет отмечаться 17 сентября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Любви



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей



Поздравления с Днем ангела Любви / Картинка из соцсетей

Поздравление с Днем ангела Любви в прозе

Люба Любочка, пусть в твоем сердце всегда цветет любовь – к жизни и всем вокруг! А будут поддерживать ее вера, надежда и, конечно, жизненная мудрость! Пусть каждый миг твоей жизни будет прекрасным и ярким! Оставайся всегда жизнерадостной, цветущей и очаровательной!

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Дорогая, от всей души поздравляю тебя с Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только главного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз! Пусть он укрепляет в тебе веру и надежду и, конечно, дарит любовь и счастье!

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В День ангела, Люба, желаю, чтобы твой небесный покровитель тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали успех, процветание и успех!

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Искренне, с любовью и искренне я поздравляю тебя, Любочка, с днем ангела! Пусть каждый твой день наполнится радостью, а твоя жизнь будет прекрасной и светлой, как ты сама! Будь мила, будь счастлива, будь красива и во всем побеждай!

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Любовь – самое важное слово в нашей жизни. Сегодня день ангела Любви, поэтому мы искренне и искренне поздравляем тебя всем коллективом! Пусть жизнь будет сладкой, как шоколад, любовь – пьяной как вино, здоровье – крепкой как титан! Любимая наша, ты – опора и надежда для каждого из нас! Будь счастлива и красива всегда!

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Поздравляю с Днем ангела, дорогая Любовь! Пусть твой небесный покровитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и в разлуке. Пусть он укрепляет твою веру и наполняет твою жизнь любовью! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты устанешь – он придаст тебе сил. Иди жизнью с любовью – и счастье обязательно встретит тебя на пути!

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В каждом коллективе Люба – главная звезда! Она и словом добрым порадует, и хорошо посоветует, и поможет, и подставит плечо, и подаст руку. Искренне и искренне поздравляем тебя, Любенька, с днем ангела Любви! Оставайся такой же яркой, какая ты есть!

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Родители назвали тебя неземным именем – Любовь. Это слово явилось основной чертой характера. Ты даруешь людям доброту и милость, надежду на взаимность и душевное тепло. Пусть этот праздник станет прекрасным поводом для настоящих предпочтений. Пусть большинство из сказанного вслух или написанного на открытках сбудется: здоровье будет отличным, счастье – вечным, а любовь окружающих – постоянным!

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Милая, желаю тебе крепкого здоровья, много сил и энергии, море финансов и океан благополучия. Пусть твоя жизнь будет сказочной! Я желаю тебе не сидеть на месте, много путешествовать, знакомиться с новыми людьми и раскрывать новые грани нашей, на первый взгляд простой, но и такой сложной жизни. С праздником!

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В твоем имени кроется секрет самой любви, в тебе есть все – изыск, гармония и красота. Я поздравляю тебя, Любонько, и от души хочу сегодня пожелать тебе здоровья, счастья, мира и удачи. Пусть настоящая любовь всегда ведет тебя в оазис неги и вдохновения, пусть в жизни у тебя, Любася, всегда будет достаток и уют.