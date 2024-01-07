Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом: прекрасные картинки-поздравления с именинами Ивана
7 января христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Именно он окрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Впоследствии Крестителя ждала казнь. Ведь он преданно служил Господу и исповедовал христианскую веру.
Также сегодня свои именины празднуют Иваны. Это достаточно популярное имя в Украине. Оно имеет значение "помилованный Богом", "подарок Божий", "милость Божия". Владельцы этого имени обычно достаточно спокойны, дружелюбны и порядочны. Кроме того, на их помощь всегда можно рассчитывать, пишет 24 Канал.
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Ко Дню ангела Ивана мы подготовили поздравления в картинках. Отправьте прекрасные открытки друзьям, родным, коллегам и знакомым. Иваны, желаем вам исполнения всех самых заветных мечтаний. Пусть Господь всегда хранит!
День ангела Ивана: поздравления в картинках