Поздравления с Днем ангела Ирины: красивые картинки и открытки для именинниц

День ангела Ирины празднуют сегодня, 26 мая. Это имя происходит от имени Эйрена – так в Древней Греции называли богиню мира й покоя.

Имя Ирина переводится с греческого как "мир" и "спокойствие", сообщает 24 Канал. В этот день не забудьте поздравить разных и близких, имеющих имя Ирина.

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День ангела Ирины празднуют несколько раз в год: 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Ирины



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "ВолиньИнфо"



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "ВолиньИнфо"



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "Ривно инфо"



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото v24.com.ua



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото korali.info



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото Willbe.ua