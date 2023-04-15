День ангела Георгия 2023: замечательные картинки-поздравления для родных и близких
15 апреля 2023, 07:00Читати новину українською
15 апреля христиане отмечают День ангела Георгия. Это имя происходит из древнегреческого и означает "земледелец". Поздравьте именинников открытками и картинками-поздравлениями.
Имя Георгий в переводе с греческого звучит "обработчик земли", "земледелец". Это потому, что мужчины с этим именем выносливы и мужественны, сообщает 24 Канал.
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Помимо 15 апреля День ангела Георгия празднуют 6 мая, 23 ноября.
Картинки-поздравления для именинников Георгиев
Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Вітання"
Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Привітання"
Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Facedobra"
Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Телеграф"