С Днем ангела Дмитрия: искренние поздравления в картинках, стихах и прозе
Ранее День ангела Дмитрия отмечали 8 ноября, однако по новому церковному календарю этот праздник приходится на 26 октября. Небесным покровителем мужчин и юношей с этим именем является святой Дмитрий Солунский, которого считают мужественным воином Господа.
По случаю такого хорошего осеннего праздника 24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений в картинках, прозе и стихах, которыми вы уже сегодня можете поздравить родных и друзей. Присылайте приветствия именинникам и радуйтесь вместе с ними.
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Поздравление с Днем ангела Дмитрия в стихах
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Дмитрия,
Прими поздравления!
***
В День ангела, Дмитрий, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Твое имя Дмитрий – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
Картинки-поздравления с Днем ангела Дмитрия
С Днем ангела Дмитрия – картинки-поздравления с праздником / Фото ТСН
Поздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках / Радио "Максимум"
Открытки с Днем ангела Дмитрия / Фото ТСН
Поздравление с Днем ангела Дмитрия 2023 в картинках / Радио "Максимум"
День ангела Дмитрия: поздравления в прозе и стихах
Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всяческих благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, успешен, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всяческих удовольствий!
***
Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлого жизненного пути и счастья без конца.
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.