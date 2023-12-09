Поздравления с Днем ангела Анны в прозе и стихах: роскошная подборка

По новоюлианскому календарю День ангела Анны теперь отмечаем именно 9 декабря. Поэтому сегодня можете поздравить всех женщин с этим именем с именинами.

Имя Анна возникло от древнееврейского женского имени Ханна. С иврита на украинский язык переводится как "добрая воля" или "благосклонность". Это красивое имя, широко распространенное в Украине. Поздравить Анну с Днем ангела можно стихами и прозой, которые собрал 24 Канал.

Актуально 2024 – высокосный: главные запреты, приметы и особенности этого года

Поздравление с Днем ангела Анны в прозе

С днем ангела! Хочу пожелать, чтобы на твоем пути, Анна, не было препятствий и чтобы твоя судьба была щедра на удачу и счастливые события, чтобы твоя деятельность доставляла тебе удовольствие и достаток, чтобы твое сердце всегда было наполнено любовью и пониманием. Пусть во всем тебе помогает твой ангел-хранитель.

***

Поздравляю, Анна. Желаю тебе всегда любить и с каждым днем расцветать с новой силой и очарованием. Пусть невзгоды тебя обходят, а сердце и душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, успехов и ежедневной удачи.

***

Анна, в этот день ты отмечаешь не свой день рождения, а день рождения ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от всякой непогоды своим крылом!



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото Pinterest

В этот день твой ангел празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой, Анна, и хорошо исполнял свои обязанности!

***

Анна, сегодня – день твоего Ангела. Хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и направлял на верный путь. Хочу пожелать тебе, чтобы ты чаще улыбалась, ведь тогда твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива!

***

Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были реализованы в жизни, чтобы тебя всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Анны в стихах

Поздравляю вас с Днем Анны

И желаю вам добра,

Я желаю, чтобы в сердце

Вера светлая жила.

В день зачатия желаю

В храмах свечи зажигать,

Снизойдет на ваши души

Святой Анны благодать.

Я желаю, чтоб молитвой

Свою веру укрепляли,

Богородицы Святой,

Чтоб зачатие прославляли.

***

Пусть счастье гостьей долгожданной

С рассветом в двери постучится,

И в День святой великой Анны

Всё в жизни лучшее случится!

И заиграет настроенье,

Пойдут все неудачи крахом,

И только добрые свершенья

Подаришь миру ты с размахом!

***

Анна!

Я поздравляю тебя с праздником.

Пусть жизнь будет богатой,

Пусть дарит тебе радость,

Пусть отступит боль и слабость.

Пусть здоровье крепким будет,

Пусть уважают тебя люди,

Пусть тебе все удается,

Счастье пусть рекой льется.

Ангел пусть оберегает,

Крылой белым защищает.

Матерь Божия да преградит.

Пусть тебя вся Вселенная любит!



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото Pinterest

Чтоб твоё сердце билось в ритме счастья

Хочу с теплом в День Анны пожелать.

Пусть беды растворятся в одночасье

И впредь твой путь не станут преграждать!

Душа чтобы навечно озарилась

Негаснущим надежды огоньком,

И вскорости всё-всё осуществилось,

О чём мечтаешь в мыслях ты тайком!

***

Пусть ангел тебя оберегает,

И во всем помогает,

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы ты хорошее сердце имела,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

Немного своенравна, но мила, как дитя,

Анна наша — как капризная волна,

Не даешь нам скучать ни дня!

Из всех Анничек, пожалуй, только одна такая,

что можно говорить хотя всю ночь без сна,

А иногда приятно даже помолчать.

И вместе на вечеринке в танце поскакать…

Сегодня именины, и Тебя поздравляю!

Счастлива будь, Анночка, долгих лет желаю!

***

Анна, девушка из сказки,

Будь бессовестно счастливой,

Бурных чувств и тихой ласки,

И карьеры с перспективой.

Золотых наловим рыбок

И придем на именины

Торт подарим, сто улыбок,

Васильки и мандарины.

Уродилась ты на славу:

Нет красивей и стройней,

Анечка, встречай ораву —

Принимай своих гостей.

***

Сегодня именины у любимой Анны.

Ты, дорогая, лучше всех.

Пусть пожелания мои и будут странны,

Я всё же пожелать тебе хочу потех.

Таких как в детстве, чтобы не забыла.

Чтобы всегда в душе дитём была.

Ведь взрослых много есть и раньше было,

А ангел ты, имея два крыла.

Ты оставайся навсегда такой хорошей,

Милейшим существом из всех существ.

Подольше чтоб была упругой кожа

И оставался прежним твой обмен веществ.