С Днем ангела Анны: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Имя Анна – довольно популярное в Украине. Оно получило распространение от святой Анны, которая была матерью Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа. Сегодня Анны отмечают свои именины.

Святая Анна очень долго не могла забеременеть и просила Бога о ребенке. Господь услышал молитвы и подарил женщине девочку Марию, которая позже стала Богородицей. Поэтому Анну считают покровительницей женщин, беременных, матерей. В этот день люди молились об излечении от болезней и желаемой беременности. 24 Канал собрал подборку картинок-поздравлений с Днем ангела Анны.

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Картинки-поздравления с Днем ангела Анны



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Ровно Медиа"



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Телеграф"



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Апостроф"



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Твой мир"



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Приветайка"



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото Pinterest



Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Открытки"



День ангела Анны 2023 / Фото "Открытки"



День ангела Анны 2023 / Фото Журнал "Лиза"



День ангела Анны 2023 / Фото "Твой мир"