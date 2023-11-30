С Днем ангела Андрея: милые поздравления в картинках с именинами

30 ноября по новому церковному календарю Андреи отмечают День ангела. Сегодня можно поздравить с именинами своих родных и друзей.

Редакция 24 Канала желает всем Андреям здоровья, Божьей опеки и мирного неба. Пусть ангел-хранитель шагает рядом всю жизнь. По случаю праздника, 24 Канал подготовил подборку трогательных поздравлений в картинках.

Актуально Какие именины украинцы будут праздновать в декабре 2023 года

День ангела Андрея: поздравления в картинках

День ангела Андрея / Фото "5 канал"

День ангела Андрея / Фото lux.fm

День ангела Андрея / Фото Pinterest

День ангела Андрея / Фото "Твой мир"

День ангела Андрея / Фото Pinterest

День ангела Андрея / Фото "Хочу.ua"