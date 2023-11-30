С Днем ангела Андрея: милые поздравления в картинках с именинами
30 ноября 2023, 05:30Читати новину українською
30 ноября по новому церковному календарю Андреи отмечают День ангела. Сегодня можно поздравить с именинами своих родных и друзей.
Редакция 24 Канала желает всем Андреям здоровья, Божьей опеки и мирного неба. Пусть ангел-хранитель шагает рядом всю жизнь. По случаю праздника, 24 Канал подготовил подборку трогательных поздравлений в картинках.
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День ангела Андрея: поздравления в картинках