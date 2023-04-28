День ангела Анастасии 2023: замечательные картинки-поздравления с праздником для именинниц

День ангела Анастасии отмечается 28 апреля. Это имя по древнегреческому языку означает "воскресение". Поздравьте родных и близких с этим именем отличными открытками.

Покровительницей девушек и женщин с именем Анастасия является мученица Анастасия Римская, погибшая за свою веру во время преследования христиан. Поэтому обладательницы этого имени смелы и мудры, ставят семью в приоритет, пишет 24 Канал.

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Кроме 28 апреля День Ангела Анастасии по церковному календарю также празднуют 4 января, 23 марта, 28 мая, 1, 9 июня, 4 июля, 11, 12 ноября, 26 декабря.

Картинки-поздравления для именинниц



Картинки с Днем ангела Анастасии / Фото из пинтереста



Фото с Днем ангела Анастасии / Фото facedobra



Картинки с Днем ангела Анастасии / Фото "Золотые слова"



Картинки с Днем ангела Анастасии / Фото "Любимая"



Картинки с Днем ангела Анастасии / Фото ТСН



Картинки с Днем ангела Анастасии / Фото из пинтереста



Картинки с Днем ангела Анастасии / Фото "Рідна Україна"