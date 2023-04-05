День ангела Алексея 2023: лучшие картинки-поздравления для именинников

5 апреля свои именины отмечают мужчины и ребята с именем Алексей. Выбирайте лучшее поздравление в картинках для родных и близких именинников.

Имя Алексей происходит от древнегреческого слова "Алексио" или "Алексиос", что означает защищать, оберегать, предотвращать, сообщает 24 Канал. Во времена Киевской Руси это имя было очень популярно.

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Считается, что те мужчины и ребята, у которых есть имя Алексей, самостоятельны и положительны. Они устойчивы и с пониманием относятся к вызовам судьбы.

Картинки-поздравления с Днем ангела Алексея



Поздравление с Днем ангела Алексея / Фото Canva



Поздравление с Днем ангела Алексея / Фото из открытых источников



Поздравление с Днем ангела Алексея / Фото facedobra.com



Поздравление с Днем ангела Алексея / Фото 1+1



Поздравление с Днем ангела Алексея / Фото ТСН