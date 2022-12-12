Праздник Андрея Первозванного 2022: значение этого дня, что запрещено делать

13 декабря в Украине отмечают христианский праздник – День Андрея Первозванного. Оно посвящено памяти апостола Андрея, который был первым, кого призвал Иисус Христос с собой. Детальнее о значении праздника и что нельзя делать – читайте дальше в материале.

Несмотря на то, что Андрея Первозванного чтит христианская церковь, верующие идут на богослужение, молятся и ставят свечи за здоровье, в Украине существуют разные обычаи и верования, переплетенные с народным ритуалам, например, гадания для определения своей судьбы, пишет 24 канал.

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Кем был Андрей Первозванный

Согласно Библии, Андрей был первым последователем Иисуса Христа и первым Византийским епископом. Он рассказывал людям о Боге, видел разные чудеса Иисуса, был с ним во время страдания и его распятия.

Андрей Первозванный обладал даром исцеления людей от тяжелых болезней. Поэтому о нем было известно во всем мире, ведь люди приходили, чтобы избавиться от недугов.

Когда после сослания Святого Духа бросали жребий, решая, куда каждый из апостолов пойдет проповедовать, ему выпала Скифия. В античном мире этот край называли Восточной Европой и все безграничные просторы севернее Черного моря. То есть, туда также входили нынешние территории Украины.

О благовестии апостола Андрея в Скифии свидетельствовали такие известные христианские писатели, как Ипполит Римский (3 в.) и церковный историк Евсевий Кесарийский (4 в.).

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного / Фото из открытых источников

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного

Поскольку День Андрея Первозванного не только христианский, но и народный праздник, то с давних времен его также считали мужским днем. Наши предки устраивали в этот день разные гуляния, а девушки гадали, чтобы узнать свою будущую судьбу.

Однако существуют все-таки определенные запреты:

В этот день нельзя заниматься физическим трудом, убирать, стирать или заниматься рукоделием.

Не стоит в этот день конфликтовать и злословить.

Нельзя выпивать алкоголь.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя в этот день венчаться. Этот запрет действует в течение всего Рождественского поста.

Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Надо готовить блюда только из постных продуктов: хлеба, овощей, фруктов, орехов и бобовых.

Следует добавить, чтокак на Андрея, так и в любой другой день.