Голливудская актриса Деми Мур редко делится кадрами из своей жизни. Впрочем, на днях знаменитость обнародовала совместное редкое фото с 3 дочерьми: Румер, Скаут и Таллулой.

Редким кадром Деми Мур поделилась с поклонниками на личной инстаграм-странице. Знаменитая актриса редко рассказывает о своей жизни, но на этот раз она решила показать взрослых дочерей.

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Мать и дочери позировали на фоне леса. Кадр сделан в черно-белом цвете, поэтому получился довольно атмосферным. Деми Мур позировала в белом топе и джинсовом комбинезоне, который соединила с длинными темными ботинками. Образ также дополняли солнцезащитные очки. Деми распустила длинные волосы и уложила их прямыми волнами.

Дочери актрисы – Румер, Скаут и Таллула предстали перед камерой в светлых платьях, которые отличались друг от друга. Можно увидеть, что каждая из девушек в разных look, но дочки одинаково похожи на свою звездную мамочку.

Деми Мур в 1987 году вышла замуж за Брюса Уиллиса. Вместе они прожили 13 лет. В браке с киноактером у Деми родилось три дочери: 32-летняя Румер Гленн, 29-летняя Скаут Лара и 26-летняя Талулла Белль.



Деми Мур с дочерьми / Instagram / @demimoore