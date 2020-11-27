Жена героя "Холостяка 9" Даша Квиткова любит позировать перед камерой. Новую съемку она устроила в атласном халате, который накинула на голое тело.

Красивая история любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина покорила многих украинцев, поэтому за страницей девушки в инстаграме следит 1,6-миллиона пользователей. Публику блогерша радует не только романтическими фото с любимым мужем, но и собственными откровенными снимками. Настоящий ажиотаж вызвал ее образ в атласном халате.

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Домашний look Даша Квиткова примерила во время студийной съемки. В просторном помещении она позировала на фоне открытой двери босиком. На ней были лишь трусики да соблазнительный халат, пояс которого она не стала завязывать. Обнаженную грудь девушка прикрыла рукой, однако в кадре все же решила похвастаться роскошными формами.

Блогерша эротично выставила ногу вперед, чтобы привлечь внимание к упругим бедрам и ягодицам. Даша Квиткова позировала с легким макияжем и волнистыми волосами, подняв голову кверху. Этот черно-белый кадр оценили в более 80 тысяч лайков.



Даша Квиткова в халате на голое тело / Фото Instagram / @kvittkova